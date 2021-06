Ob petkih zvečer je bilo pestro in zabavno

V zadnji oddaji te sezone sta skupaj zapela Tomaž Domicelj in Maša Medik, nekdanja članica Turbo angels.

Šopek odličnih pevk okrog harmonikarja Boštjana Doriča: Sandra Križan, Klavdija Winder, Brigita in Tadeja Avbreht

V predzadnji oddaji smo, denimo, videli in slišali Slovenski oktet in pevca skupine Šank rockob spremljavi izjemnega kitaristain hišnega banda TV Slovenija Diamanti, ki so izvedli pesem Pravljica o mavričnih ljudeh, kar je zvenelo zares vrhunsko. Prav tako sta skupaj zapela nekoč tekmeca, danes spet glasbena prijateljain, ki sta bila oba prepoznavna pevca skupine Pop design.Po 15 letih glasbenega premora je prav v tej oddaji spet zapel nekdanji član Slapovin to skupaj z Erosi. Prav tako sta skupina Viktory in ansambel Novi spomini družno zapela že ponarodelo Zeleno deželo in še bi lahko naštevali. Dejansko smo videli zares veliko narodno-zabavnih izvajalcev, ki so nastopili sami ali v sodelovanju z drugimi ansambli, pop izvajalci so peli narodno-zabavne viže in obratno. Miran Rudan, čigar stricje bil znani klarinetist v Ansamblu bratov Avsenik, je prvič zapel Avsenikovo vižo Ostanimo prijatelji.Številni glasbeniki so morali svoje glasbeno znanje izkazati v zabavnem kvizu, a hude krvi pri tistih, ki so bili poraženi, ni bilo. Nasprotno, vsi so se zabavali do zadnjega, ko so morali poraz priznati s petjem na melodijo znane ljudske viže, katere hudomušno besedilo sta jim sestavila scenarista oddaje, ki je oddajo obtudi vodil, in. Nekaj nastopajočih v prvi sezoni, iz zakulisja in studia, si lahko ogledate na fotografijah, jeseni pa se oddaja vrača na televizijske zaslone.