Ob petkih bo spet prešerno, vrnil se je Zimski pozdrav (FOTO)

Darja Gajšek ostaja voditeljica oddaj Zimski pozdrav, prvič pa v njej ne bo sama, saj se je urednik Andrej Hofer odločil, da se ji pridruži. A ne v studiu, temveč na terenu, kjer bo predstavljal in se celo vživel v nekaj zelo različnih poklicev naših glasbenikov, od najbolj preprostih do zelo zahtevnih.

Cik-Cak kvintet, zmagovalci SPV, so se nedavno mudili tudi na Radiu Maribor.

Številni so akademski glasbeniki, profesorji in učitelji, veliko je inženirjev, celo zdravnikov je kar nekaj, da o medicinskih sestrah, bolničarjih, reševalcih, prodajalcih, avtomehanikih in drugih sploh ne govorimo. Ker bodo tokratne oddaje na sporedu do 3. marca, torej štiri petke zapored, bomo v njih spoznali štiri posameznike in njihove poklice.

Drevi bomo tako Hoferja lahko prvič spremljali v vlogi poštarja, saj se je na teren po Koroški odpravil skupaj z domačinom Petrom Prevorčičem, sicer kitaristom ansambla Vihar, ki je po poklicu poštar.

Seveda bodo zato gostje v oddaji še preostali člani tega ansambla, v katerem poje Klara Lorger, ki nas je razveseljevala na plesnem parketu v šovu Zvezde plešejo. Drugi gostje prve oddaje bodo Alpski kvintet, Kvartet Pušeljc, Cik-cak kvintet, ki je na festivalu Slovenska polka in valček (SPV) zaigral najboljšo polko, ter mladi harmonikarji.

V drugi oddaji prihodnji petek, 17. februarja, bodo gostili kraljico jodlanja Brigito Vrhovnik Dorič, peli in igrali pa bodo Jodel Express, Štirje kovači, Il Divji, Hozentregarji ter S.O.S kvintet, ki so na SPV zmagali z valčkom. Andrej Hofer se bo takrat prelevil v učitelja, najverjetneje skupaj s Kajo Humski, pevko S.O.S. kvinteta, ki je učiteljica.

V tretji oddaji bodo gostili družinski trio Pogladič, ansambel Banovšek, Dejana Dogaja ter ansambel Šepet. Pri slednjem igra še Aljaž Goličnik, ki je v zdravstvenem domu Velenje zaposlen kot reševalec – in prav v reševalca se bo takrat prelevil tudi voditelj.

Brigita Vrhovnik Dorič z možem Boštjanom in sinom Kajem

V zadnji, četrti oddaji, 3. marca, pa bo Hofer lahko vsem pokazal, kako mu gre od rok menjava avtomobilskih gum, saj se bo ustavil pri vulkanizerju Boštjanu Šporarju v Ribnici, sicer harmonikarju Ansambla Tomaža Rota. V oddaji se bodo ustavili še Modrijani s Silvom Pliberškom, ansambel Javor, ki slavi 20 let delovanja, mladi fantje skupine Vzrock, ki igrajo tako narodnozabavno glasbo kot rock, kar uspešno združujejo, pa družinski trio z Dolenjske – fantje iz ansambla Petan, obetavni mladenič Miha Pavlin pa bo zapel z večkrat nagrajenimi Štajerci, člani ansambla Opoj, ki so bili v preteklosti že zmagovalci več festivalov.

A brez skrbi, tisti, ki prisegate na harmoniko, boste na svoj račun ponovno prišli poleti, ko bo Zimski pozdrav spet zamenjal Poletni pozdrav, vmes pa bodo televizijci posneli in predvajali narodnozabavne festivale, ki bodo spet popestrili dogajanje na glasbeni sceni, da se bo v zakladnici na ta račun znašlo še nekaj novih polk in valčkov.

Darja bo spet vzela v roke harmoniko, z njo bodo zapeli nekateri mladi.

Ansambel Tomaža Rota bo gost zadnje oddaje Zimski pozdrav 3. marca.