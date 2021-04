Luka in Rok 15 let nista govorila, zdaj je nastala nova skladba

Flirrti so ob svoji 20-letnici izdali novo različico hita Romeo in Julija, zimzelenček je končno dobil video, v njem pa se pojavi tudi drugi avtor, Luka Vunduk. Zanimivo, saj z Rokom nista govorila več kot 15 let. »Z današnjega zornega kota je bilo vse skupaj prav nedolžno. A najbrž sva imela prevelika ega, da bi vzela nazaj kakšno besedo ali dejanje. Klasika. Na vrhu priljubljenosti sem zapustil bend, ker sva se z Luko, s katerim sva ustvarila vse naše takratne hite, odtujila drug od drugega, k temu so pripomogli tudi slab menedžment, pritisk medijev, slava in denar. Tukaj pa sem začutil, da ga moram vključiti. Bil je vesel povabila, jaz še bolj, da se je odzval. Je pa imel s seboj knjigo o Konfuciju – v čemer je precej simbolike. Na snemanju ni bilo veliko časa za klepet, se pa dobiva v kratkem. Skupaj sva odraščala in doživela stvari, ki se jih ne sme pustiti pozabljenih v predalu srca.«



Flirrt je vmes zrasel v resen pop bend, Rok je eden izmed najbolj vročih piscev besedil na glasbeni sceni, Luka pa je ob glasbi pustil pečat tudi v oblikovanju in kot fotograf pogosto dela v tujini.

