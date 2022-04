O letih Sebastian nerad govori

Nekateri o svojih letih govorijo brez težav, medtem ko se drugi pogovoru o številkah izogibajo. Med slednjimi je tudi plesalec in pevec Sebastian, za katerega velja, da pravega podatka o tem, kdaj je rojen, ni tako enostavno najti. Sebastian je sicer že prekoračil prag štiridesetih, a iskreno prizna, da o svojih letih ne govori prav rad.

»Z njimi se sicer soočam kar dobro, o številki pa ne govorim,« se zasmeji in doda, da se mu zdijo leta pomembna, a le v smislu, da človek z njimi postane modrejši in zrelejši. »Ko nisi več star dvajset let, se tega začneš hitro zavedati. Tega sicer v življenju ni povedal še noben dvajsetletnik,« v smehu pove in prizna, da ljudi ne deli na mlade in stare, temveč se veliko raje zadržuje v družbi ljudi, ki širše gledajo na življenje.

»Starejši si, vedno bolj štejejo leta. Ne zaradi gub, temveč pogovorov z ljudmi,« je iskren Sebastian, ki se še vedno počuti kot najstnik.