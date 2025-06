O igralski kolegici pravi, da je polna lekarniških nasvetov (Suzy)

Medtem ko se ustvarjalci MGL pripravljajo na poletne počitnice, ko si bodo oddahnili od nastopanja in pripravljanja predstav, so nekateri igralci za zabavo na družabnem omrežju že izžrebali ime kolega ali kolegice, o katerem so morali potem povedati nekaj zanimivosti. Serijo so poimenovali kar Nevarna razmerja, saj bo takšen naslov njihove prihodnje gledališke sezone.

Ena takšnih srečnic je bila Ajda Smrekar, ki je o Ivi Krajnc Bagola povedala, da je vedno polna lekarniških nasvetov, kar je Ivo skoraj do solz nasmejalo. »Če ima kdorkoli kakršnokoli zdravstveno težavo, je Iva pravi naslov,« je dejala Ajda, ki sicer meni, da je Iva tudi boljša plesalka od nje.

»V službo se pripelje s skirojem, poleti gre na morje in je dolgo ni nazaj,« je še dodala, medtem ko se je Iva tej resnici glasno smejala. Prihaja še nekaj nenavadnih in smeha polnih intervjujev, na katerih boste lahko izvedeli, kdo bi bil morda zeliščar in kdo dreser konjev ter še marsikaj drugega zanimivega.