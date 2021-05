Nuša Lesar: Suverena za krmilom

Izpušni

ventil za stres

Priljubljena televizijska voditeljicaje na prvi dan maja počivala. »Poslušala sem ptičje petje, globoko sem dihala in razmišljala o svojem delu. Kaj me polni, kaj me črpa, kje je smisel, kje izziv. V službi namreč preživimo toliko časa, da to pomembno vpliva na naše psihofizično stanje, zato je pametno ozaveščati svoje občutke, ki so povezani z delom,« je razkrila, kako se sprošča, ko se ji zadeve nakopičijo čez glavo.Ni pa to njen edini izpušni ventil za stres. Simpatična voditeljica je namreč razkrila, da se odlično spozna na navtiko, jadranje pa jo izjemno pomirja. Pred kratkim je tako osvajala jadralsko znanje, da bi se lahko nekega dne kot prava mornarka za krmilom jadrnice odpravila med valove. »Za navtiko sem pošteno nadarjena, kar je za nekoga, ki nima talenta niti za en šport, poseben uspeh,« je šaljivo dodala sicer velika ljubiteljica rekreacije.