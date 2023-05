Nuša in Frenk Derenda: Hvala za podporo

'Mož in žena za vse življenje.' To ni le citat iz kultnega filma Cvetje v jeseni, ampak je nepisano pravilo, po katerem se ravnata Nuša in Frenk Derenda. Pevka se pogosto pojavi na porokah kot presenečenje, da z angelskim glasom pospremi pred oltar mladoporočence. Tokrat se je ob obredu spomnila tudi svojega dneva v belem, ko sta si s Frenkom obljubila večno zvestobo. »Ravno te dni mineva 28 let, odkar sva se poročila. Hvaležna sem možu, da me še vedno spremlja in podpira. V dobrem in v malo manj dobrem, saj so vzponi in padci sestavni del življenja,« je prepričana Nuša. Z dragim ogromno časa preživita skupaj, ker jo kot njen ozvočevalec spremlja na skoraj vseh nastopih, zato je toliko več priložnosti za nesoglasja. V skoraj treh desetletjih sta našla način, kako jih uspešno reševati in se osredotočiti na vsakodnevne sladkosti.