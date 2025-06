Nuša Derenda: v malih stekleničkah je eliksir (Suzy)

Ni navdušila le na Evroviziji, ko je leta 2001 veljala za eno izmed favoritinj za zmago, ampak nas z njo obsipava, že odkar je prvič stopila na oder. Drzna je v vokalnih izvedbah in načinu oblačenja, saj se rada spogleduje z najnovejšimi trendi.

Uživa tudi v družinskem okrožju, kamor nas vse pogosteje spusti, da jo spoznamo v vsem njenem razponu. Od kraljice pod žarometi do ljubljene žene in mamice, ki si kdaj pa kdaj meče pesek v oči, a na srečo le v pevskih uspešnicah. Nato se prepusti okopavanju gredic in se osveži v bazenu za hiši, kjer se sprošča v razkošju doma.

Kdaj se prileže kakšen vrček piva.

Že s prvo objavo na instagramu marca 2016 je nakazala, da jo bomo spoznali kot stilsko kraljico.

Ljubezni je deležna tudi med pobiranjem krompirja.

V brežiškem muzeju je dobila celo svojo razstavo.

Na odru jo nosijo kar po rokah.

Nuša je strah in trepet v ročnem nogometu.

Urejanje doma je terapevtsko, a včasih naporno opravilo.

Prva svečka in slastna torta

Vedno bo njej najljubši njen mož Frenk.

Neustrašna je na smučarskih strminah.