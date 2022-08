Nuša Derenda razkriva recept za družinsko srečo

Nuši Derenda ni nikoli dolgčas, za kar poskrbijo mož Frenk ter sinova Matevž in Gašper. Moški del je letos poskrbel za dve okrogli obletnici. Mladeniča sta s 26 in 24 leti skupaj dopolnila abrahama, njunemu očetu pa se je na torti izpisala številka 60.

Mož in žena za vse življenje, pravita Nuša in Frenk.

»Hvaležna sem, da mi je dano ob tako krasnih fantih občutiti, kaj je to ljubezen. Materinska in partnerska. Seveda nas barke kdaj zanesejo tudi v bolj razburkano morje, a takrat vedno združimo moči in varno priplujemo v družinski pristan. Frenk je moj mladenič, ob katerem se že skoraj vse življenje učim spoštovanja, dopolnjevanja in medsebojnega spodbujanja,« se je raznežila Nuša. Praznovanje je bilo razburljivo, saj je Frenk vse, vključno z Gašperjevo punco Tinko in psičko Viviko, povabil na pot v neznano na raziskovanje lepot Slovenije.

»Vsekakor mu je uspelo, kajti to, kar si Frenk zada, vedno uresniči. Ni čudno, da ga imam tako zelo rada,« še pripomni Nuša, ki recept za srečo vidi v spoštovanju, odkriti komunikaciji in dejstvu, da po dežju vedno posije sonce. Bodisi skozi okno družinske hiše bodisi v njihova srca.