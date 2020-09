Nuša Derenda pristala v bolnici

»Letošnje leto je nedvomno zelo posebno. Nikoli si ne bi mislila, da se bodo zgodile takšne spremembe, da tako dolgo ne bomo mogli opravljati tistega, kar imamo najraje – razveseljevati občinstva. Vse je drugače tudi za naju s Frenkom. Sprijaznila sva se s situacijo in stvari sprejemava takšne, kot so. Minule mesece sva izkoristila za počitek in druženje s prijatelji, veliko pa sem tudi kuhala,« pravi Nuša Derenda.



Bolj pa se je posvetila tudi sebi in svojim težavam. Ker jo je že dolgo bolela desna roka, se je odpravila k zdravniku. Zaradi bolečin v sklepih so ji predpisali operacijo. »Ne vem, zakaj je prišlo do tega, morda tudi zaradi držanja mikrofona ali mojega živahnega življenjskega sloga, saj sem mimogrede naredila stojo ali kolo. Po posegu sem en dan ostala v bolnišnici, zdaj pa me čaka še rehabilitacija. Upam, da bom čim prej spet taka kot prej,« je optimistična pevka.