Numerološka napoved za julij: Mesec resnice, ki prinaša osvoboditev (Suzy)

Razkrivali bomo, kako globoki so lahko kremplji vzorcev in mehanizmov, ki jih ne razumemo ali celo ne prepoznavamo, da jih imamo. Lažje bomo prepoznali svojo resnico, vsiljene programe in manipulacijo družbe. Julij je izvrsten mesec za učenje, raziskovanje, duhovni odmik, branje knjig, udeležbo na delavnicah in podobno. Predvsem si je pomembno vzeti čas zase, zato predlagam vsaj delni odklop od družabnih omrežij in medijev ter svetujem, da čim več časa preživite v naravi (ne s slušalkami v ušesih). Prihaja idealen čas za razstrupljanje uma in razbijanja slabih miselnih vzorcev. Vse, kar na...