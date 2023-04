Numerologinja Lili Sorum: Čas novih spoznanj in globokih uvidov

Februarja in marca smo odpirali vrata čustvenim ranam preteklosti, zato so bili naši odzivi na trenutke lahko zelo intenzivni, močni in navidezno brez tehtnega razloga. Pomlad nam prinaša energijo razumevanja vzgibov, ki nam včasih kar malo gospodujejo. April bo tako mesec razkrivanja naših podzavestnih mehanizmov in globoko zakopanega strahu, katerega smo menili, da smo že premagali. Maj prinaša nekoliko bolj uporniško energijo, ko se lahko nalašč odzivamo negativno (podobno kot najstniki), zato naj energija, ki jo prinaša april, ne spolzi mimo. Čas zdravljenja čustvenih ran Leto 2022 je ...