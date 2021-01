Novoletna kulisa Ivjane Banić: prazniki po havajsko

»2021 – pripravljena sem!«

Tisti, ki mislite, da imajo na Havajih namesto jelk novoletne palme, se motite. To je s fotografijo dokazala simpatična radijka, ki z družino uživa rajsko življenje na enem od tamkajšnjih otokov. Njihov 'mele kalikimaka' ali po naše vesel božič morda res ni bil bel, je bil pa prav tako čudovit in nič manj okrašen kot naš, le da so smreko namesto z zvezdami in angelčki opremili z deskami, s katerimi se podajo v valove, in da so Božička pričakali kar v kopalkah.»Tukaj je pestro, pisano, olučkano, da se blešči z vseh strani,« pravi Ivjana, ki kar ne more verjeti, kako polno in doživeto leto ima za sabo, zato se že veseli nadaljevanja. »2021 – pripravljena sem, da se potopim vate!« je naznanila tik pred skokom v novo leto.