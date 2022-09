Novo življenje Sare Rutar: Družina me je rešila

Zlahka opazimo, da zmagovalka šova MasterChef Sara Rutar kar žari, odkar je v njeno življenje prišel sinček Gabriel. Po pretresljivih dogodkih in izgubah najbližjih, ko se je morala sprijazniti s tem, da starši ne bodo nikoli izvedeli, kako izjemna mlada mamica je postala, se je tudi njej nasmehnila sreča.

»Težko je opisati, koliko lepega ti lahko prineseta ljubezen partnerja in rojstvo otroka. Šele danes vem, da ni vredno obupati, četudi sem doživljala najtežje udarce usode, po katerih se marsikdo ne more več pobrati. Morda moja mami in oče nista tukaj v fizični obliki, zato pa čutim njuno prisotnost, spremljata me v trenutkih duševnega miru, kajti najpomembnejše stvari na naši poti so ljudje, ki jih ljubimo, kraji, ki smo jih obiskali, in spomini, ki smo jih ustvarili na tej poti,« je prepričana Sara, hvaležna, da ima v zaročencu Dejanu tako iskrenega in predanega zaveznika.