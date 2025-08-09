Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)

NOVO ŽIVLJENJE
»Bilo je zelo ganljivo. Ne samo da smo premagali Srbijo in se uvrstili naprej, temveč mi je solze izvabilo moje slovo v Stožicah. Več kot deset tisoč ljudi se mi je zahvalilo za vse, kar sem dal odbojki, in mi zaželelo srečno novo pot. Najsrečnejši sem bil, ker so bili z mano moji domači – žena Goca in otroci,« ganjeno pove eden naših najboljših odbojkarjev vseh časov, ko se je nedavno poslovil od reprezentance.
