Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)

Naslednji dve leti bo še igral za domači klub v Novi Gorici, predvsem bo doma in stal ob strani ženi Goci, ki ga je vsa ta leta podpirala. Zahtevne preizkušnje v otroštvu so Dejana oblikovale v izjemnega človeka in športnika. Pri enajstih letih mu je nenadoma umrl oče in mama je morala z delavsko plačo preživljati dva otroka športnika. Zgodaj se je moral osamosvojiti, vendar mu je to samo dalo zagon. Na poslednji tekmi v Stožicah je bila seveda tudi njegova družina. »Nerad se spominjam tega časa. Kako težko nama je mama z bratom kupila superge za nogomet in odbojko! Komaj smo shajali, a nas...