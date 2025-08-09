NOVO ŽIVLJENJE

Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)

»Bilo je zelo ganljivo. Ne samo da smo premagali Srbijo in se uvrstili naprej, temveč mi je solze izvabilo moje slovo v Stožicah. Več kot deset tisoč ljudi se mi je zahvalilo za vse, kar sem dal odbojki, in mi zaželelo srečno novo pot. Najsrečnejši sem bil, ker so bili z mano moji domači – žena Goca in otroci,« ganjeno pove eden naših najboljših odbojkarjev vseh časov, ko se je nedavno poslovil od reprezentance.
Fotografija: Njegovo slovo je bilo zelo ganljivo.
Odpri galerijo
Njegovo slovo je bilo zelo ganljivo.

S. R., FOTO: Osebni arhiv, Saša Despot
09.08.2025 ob 06:00
S. R., FOTO: Osebni arhiv, Saša Despot
09.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 9:06 min.
Naslednji dve leti bo še igral za domači klub v Novi Gorici, predvsem bo doma in stal ob strani ženi Goci, ki ga je vsa ta leta podpirala. Zahtevne preizkušnje v otroštvu so Dejana oblikovale v izjemnega človeka in športnika. Pri enajstih letih mu je nenadoma umrl oče in mama je morala z delavsko plačo preživljati dva otroka športnika. Zgodaj se je moral osamosvojiti, vendar mu je to samo dalo zagon. Na poslednji tekmi v Stožicah je bila seveda tudi njegova družina. »Nerad se spominjam tega časa. Kako težko nama je mama z bratom kupila superge za nogomet in odbojko! Komaj smo shajali, a nas...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Dejan Vinčič Suzy družina odbojka pogovor kariera šport

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Vila Ozzyja Osbourna: tam je našel mir in odmik od divjega življenja
Premium Photo
Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)
Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Vila Ozzyja Osbourna: tam je našel mir in odmik od divjega življenja
Premium Photo
Novo življenje odbojkarja Dejana Vinčića: Vozil bom otroke v šolo, kaj pospravil in skuhal (Suzy)
Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.