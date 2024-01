Novo vodstvo mu je vrnilo voditeljsko mesto (Suzy)

Potem ko se je staro vodstvo nacionalne televizije pred časom odločilo, da ga v studiu oddaje Globus ne potrebujejo več, so z RTV Slovenija ob koncu leta 2023 sporočili, da se prekaljeni televizijec Seku M. Condé vrača kot voditelj omenjene oddaje, ki jo bosta s kolegom Adrijanom Bakičem vodila izmenično.

Triinštiridesetletni televizijski voditelj in novinar gvinejskih korenin se vrnitve pred kamere veseli, prav tako je prepričan, da bo letošnje leto polno novih in izjemnih izzivov. »Lepo se je vrniti na voditeljsko mesto tako pomembne oddaje, kot je Globus. Še posebno v letu, ki prinaša toliko svetovnih izzivov,« voditelj napoveduje pestro zunanjepolitično dogajanje in obljublja, da bo ekipa tudi v novem letu nadaljevala svoje poslanstvo – v ospredje bo postavljala najpomembnejše svetovne dogodke, jih umeščala v pravi kontekst in analizirala z domačimi in tujimi gosti.