Novo poglavje Tine Gorenjak: Našla je moškega zase

Tina ni nič več samska, saj je srce 51-letne lepotice, ki nas že leta navdušuje z izvirnostjo in strastjo do petja, plesa in igre, oddano. Žar ljubezni je v njenem življenju vzplamtel, ko je na odru na hudomušen način spregovorila o tem, da biti solo ni najbolj strašna stvar na svetu. Zanjo res ni bila, saj je se je v dolgih letih, ko je hrepenela po moškem, ki bi ji spodnesel tla pod nogami, zazrla vase in poglobila ljubezen do sebe. Njene prijateljice, ki to poletje navdušeno prebirajo njen prvenec, so neizmerno srečne, da je končno našla pravo ljubezen, zaradi katere žari kot še nikoli prej...