Novo poglavje Luke Dončića: že zdaj ga častijo kot boga (Suzy)

Vodstvo kluba je Luko Dončića brez vprašanj in opozoril zamenjalo z Anthonyjem Davisom, našega najboljšega košarkarja pa poslalo v mesto angelov. V mestu angelov Los Angeles se zdaj poleg Anžeta Kopitarja, enega največjih športnih zvezdnikov v drugem največjem ameriškem mestu, ponaša še s 25-letnikom, ki je med športnimi navdušenci povzročil pravo navdušenje. Medtem ko v Dallasu na tisoče oboževalcev objokuje njegov odhod, so mu na zahodni obali pripravili izjemno dobrodošlico, s katero so jasno sporočili, da Luka pripada enemu največjih klubov v ligi in se mu obeta slava, kot je doslej še n...