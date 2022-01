Tako so praznovali znani (FOTO)

Najbolj pogumni in drzni so jo tudi tokrat popihali čez mejo. Tam so vsak na svoj način zaznamovali vstop v novo leto, vsi pa pri tem neznansko uživali, saj so prvič doživeli nekaj tako čarobnega.

Zaupali so nam, kako jih je najdaljša noč daleč od doma navdahnila za nove podvige.

Razvajanje po afriško Uživanje pod žgočim afriškim soncem so sanje vsakega izmed nas. Še posebno, ko pri nas pritiska zima. Igralec in voditelj Matej Zemljič je to izkusil za silvestrovo. Peščene plaže Zanzibarja so mu pričarale eno najlepših novoletnih dogodivščin – poležavanje v viseči mreži in čofotanje v Indijskem oceanu slavnega tanzanijskega letovišča. »Tu je res raj na zemlji in zdaj sem popolnoma začutil, kaj pomeni njihov slogan 'hakuna matata'. Res se trudijo živeti brez skrbi, predvsem pa, da bi nam bilo vsem čim lepše. Težave so tukaj hitro rešljivi trenutki in vsakomur bi privoščil, da vstopi v novo leto ob afriških ritmih,« nam sporoča Matej.

matej zemljic silvestrovanje na tujem

Nazaj na Karibe ​Že res, da je Marjanca Polutnik tri mesece preživela v Dominikanski republiki, a kaj, ko je bilo takrat vse v znamenju Exatlona. Od slavnega karibskega otoka je imela bore malo, zato se je odločila, da zaključi leto v slogu zmagovalke. »Izkoristila sem poslovne priložnosti, ki se mi tukaj odpirajo, prijeten oddih in še praznovanje zaključka zame zelo uspešnega leta. Nadejam se, da bo tudi naslednje obdobje v znamenju podvigov, saj se trudim, da bi ustvarila čim lepšo prihodnost. Nabrala sem si ogromno moči, se napojila z žgočim soncem, se naplesala ob latino glasbi in uživala v dobrotah, ki jih ob preteklih silvestrovanjih nisem okušala,« nam je povedala zmagovalka Exatlona Slovenija.

Bosanska duša Pevec z zavidljivim glasovnim razponom se je tokrat vrnil h koreninam. Za to je potreboval kar dolgih osem let, kot nam je povedal, kajti že toliko časa ni bil v Bosni. »Čeprav me že dolgo ni bilo v deželi sevdaha in čevapčičev, sem hitro ugotovil, da se ni veliko spremenilo. Vsaj kar se tiče policistov, so navade še vedno enake, saj sem mu, ko me je ustavil, moral dati 40 mark, da me je spustil naprej,« se nasmehne David Amaro in poudari, da je bilo novoletno počitnikovanje v domovini njegovih staršev božansko. »Duša tukajšnjih ljudi te v hipu potegne vase. Njihove toplino, radodarnost in gostoljubje je težko ubesediti, ampak jih moraš doživeti. Prvič v življenju sem bil v Sarajevu in Mostarju, dveh bosanskih simbolih, in šele zdaj vem, zakaj sta tako priljubljena pri turistih,« je na kratko orisal svoj oddih.

Španska avantura Prijateljska naveza med fotografinjo Uršo Premik in igralcem Domnom Valičem je iz leta v leto bolj trdna, zato ne preseneča, da se tako rada v dvoje odpravljata po svetu. Ob tem naj vas črno-bela fotografija iz Madrida ne zavede, kajti njuno odkrivanje španskih lepot je bilo še kako barvito. Osupljive predstave, odlične razstave, občudovanje strastnega flamenka iz prve vrste in odštevanje poslednjih sekund starega leta so pravi razlogi, da jima bo ta kulturno bogata država ostala v srcu za vselej. Silvestrovala sta v prestolnici, novo leto pa začela v Barceloni, od koder se bosta počasi in polna dragocenih spominov vrnila domov, da bi skovala načrt za naslednji potep.

salome in miha silvestrovanje v londonu