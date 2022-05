Novo gnezdo Adele: dom za 55 milijonov evrov (FOTO)

Po napornih mesecih, ko je Adele najprej povsem odpovedala celotno serijo koncertov v Las Vegasu, zaradi česar so bili mnogi ljudje ob veliko denarja, in odpustila vse člane svoje kreativne ekipe, je le našla nekaj trenutkov, da si izbere nov dom.

Ta je bil prej last Sylvestra Stalloneja, ki se je z družino preselil na Florido in je na prodajo čakal skoraj leto dni. Sprva ga je želel prodati za 105 milijonov evrov in ga maja ponudil za 80, oktobra pa že za 76 milijonov. Nazadnje je le pristal na 55 milijonih evrov za hišo, veliko skoraj 2000 kvadratnih metrov, v kateri je osem spalnic (dve sta namenjeni služabnikom) in dvanajst kopalnic, savna, pisarna s teraso, knjižnica, kinodvorana, prostor za kajenje cigar s posebnim sistemom prezračevanja in telovadnica.

Čudovit prostor za urejanje

Na posesti je še hiša za goste z dvema spalnicama s kopalnicama in kuhinjo, opremljeno za profesionalnega chefa. Na velikanskem vrtu so tudi 'neskončni' bazen, spa in zelenica za igranje golfa. Celo garaža za osem avtomobilov je klimatizirana, seveda pa je prav tako na voljo umetniški studio. To je prvi dom, ki si ga deli s fantom Richem Paulom, sicer pa ima 34-letna Adele, ki je vredna več kot 200 milijonov evrov, še tri druge hiše, v eni od njih živi njen nekdanji mož, Simon Konecki.

Stallone je za seboj pustil velik kip Rockyja.

Eden od velikih dnevnih prostorov

Na velikem platnu si bosta ogledala najljubše filme.