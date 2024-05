Novinarka in piarovka končno pripravlja dogodek zase (Suzy)

Dolgoletna novinarka in piarovka Katjuša Štingl pripravlja prav poseben dogodek. A ne za druge, kot smo bili vajeni do sedaj, ampak zase. Junijski večer bo posvetila predstavitvi svoje prve pesniške zbirke z naslovom Še živim, ki bo te dni izšla pri založbi Chiara. »Iskrenost do krvi. Iskrenost do norosti. Iskrenost do popolnega razgaljenja.« Tako je o poezijah njenega pesniškega prvenca v spremni besedi zapisal Vinko Möderndorfer, ki je zbirko poimenoval 'Do krvi iskrena poezija v času laži in sprenevedanja'. Knjiga je prav takšna, kot so Katjušini intervjuji in ona sama – globoka, iskrena, brez olepšav in zadrževanja. Avtorica si je drznila stopiti tudi v moško vlogo in na najbolj krhek teren ranljive moške duše ter je polovico knjige napisala v moški osebi. »Zame duša nima spola. Vsi ljubimo, vsi čutimo, vsi smo bili kdaj prizadeti, le način, kako to doživljamo in se s tem soočamo, je drugačen. Morda še to ne,« je povedala ob izidu knjige, ki je nastajala kar sedem let.