Novi parček vsem na očeh

Zadnjih nekaj mesecev sta nerazdružljiva, videvali so ju povsod po New Yorku, a igralca Zoë Kravitz in Channing Tatum o svoji ljubezni molčita, med njima ni opaziti niti posebnih nežnosti, kadar sta v javnosti. In čeprav sta se na prireditvi Met Gala po preprogi sprehodila ločeno, nista zdržala dolgo narazen, saj so gostje poročali, da sta bila nerazdružljiva in se kljub paparacem tudi domov odpravila skupaj.



Dvaintridesetletna hči Lennyja Kravitza se je po letu dni zakona ločila od igralca Karla Glusmana, Channing pa je bil njena edina izbira za film Pussy Island, za katerega je napisala scenarij in ga režirala. Iskrice med njima so menda preskočile zelo hitro, na srečo pa je bil tudi samski. Po 12 letih zakona se je ločil od Jenne Dewan, tegobe zlomljenega srca pa so tudi njemu dobro znane, saj niti zveza s pevko Jessie J ni bila uspešna. Morda sta zdaj le našla srečo.

