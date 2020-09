Novi milijoni za Gorana Dragića

Organizator igre vročice iz Miamija je prerojen in navdušuje s predstavami pod košem, na račun njegovih izjemnih potez pa se je ekipa uvrstila v sklepne boje za prestižni prstan lige NBA. Zdaj ima Goran Dragić vse karte v svojih rokah in z njimi si bo prislužil nov zajeten kupček ameriških milijonov, ki jih klubi že pripravljajo, da bi ga zvabili v svoje vrste.Tisti, ki so mislili, da je Gogi z osvojitvijo naslova evropskega prvaka povedal svoje, so pošteno usekali mimo. Da je zadovoljen mož in srečen očka, predvsem pa zdrav športnik, so osnovni pogoji za uspešno kariero, in lahko bi rekli, da ima Goran Dragić vse našteto. ...