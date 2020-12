Novi junak se je rodil tam, kjer je najraje

Letošnja jesen mladinskega pisatelja Žige X Gombača je obrodila bogate sadove oziroma knjižne naslove. Kljub negotovim časom mu je uspelo s pomočjo štirih založb objaviti štiri knjige. Tri doma in eno na tujem, natančneje na Poljskem, kjer je nedavno izšel prevod njegove slikanice z naslovom Črno-belo.»Ta hip jo je tam daleč na severovzhodu mogoče kupiti za božično darilo,« pravi Žiga. Septembra so nato pri nas izšli stripovski Znamenitni, album 30 zgodb znanih in imenitnih Slovencev, ki so s svojimi dosežki premikali meje in pustili pečat. »Za njimi so sredi jeseni udarili Lumpsterji, v katerih so slikovito opisane ...