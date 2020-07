Novi izzivi za Urško Drofenik: samska in srečna

»Še naprej

verjamem

v ljubezen.«

Modna oblikovalkase zadnja leta intenzivno posveča osebni rasti. »Verjamem, da vsakemu človeku vesolje pošlje številne preizkušnje, ki jih je treba bodisi sprejeti bodisi premagati, saj drugače ne moreš rasti in napredovati,« pravi.Njena največja preizkušnja je bila ločitev, ko je po 17 letih odšla iz zveze, v kateri je rodila zdaj že najstniška otrokain. Nato je kmalu našla novo ljubezen – iskrica je preskočila med njo in gospodom, ki ji je prodal (novi) stari avto. Nekaj časa sta se družila in uživala, nato pa sta ugotovila, da sta si preveč različna in je bolje, da se razideta. A Urška je še vedno zaljubljena v življenje samo. Trenutno je predana predvsem delu, vseeno pa poskuša kar najbolje izkoristiti poletje.»Vstajam ob petih zjutraj in grem v naravo, postala sem veganka in sem vsestransko ustvarjalna. Seveda pa še naprej verjamem v ljubezen. Zaupam, da mi bo življenje prineslo pravo stvar in namenilo pravega moškega, takšnega, ob kakršnem bom rasla in se počutila žensko.«