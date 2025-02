Novi izzivi za Melani Mekicar: kmalu še v naslovni vlogi v gledališču (Suzy)

Zdi se, kot da gre Melani Mekicar po stopinjah Rebeke Dremelj in postaja pravi multipraktik. Mlada Ljubljančanka je dobra v vsem, česar se loti: od moderiranja radijskega programa na Hitradiu Center, vodenja televizijskih oddaj do snemanja vsebin za družabna omrežja in nastopanja v oglasih.

Kmalu si bo izpolnila še eno željo – nastopila bo v gledališču. »Imam izkušnje z muzikali, imela sem vlogo v Briljantini, plesala sem v Mamma mii. Nikoli še nisem imela tako velike vloge, kot se mi obeta v kratkem. Žan Papič me je povabil za soigralko v svoji najnovejši predstavi, s katero bova gostovala po vsej Sloveniji,« pove in doda, da ji tako velik zalogaj prinaša še več odgovornosti. Med drugim si je z učenjem besedila dodobra trenirala možgane.

»V šoli nisem bila nikoli dobra, ko se je bilo treba nekaj učiti na pamet, zdaj sem zagrizla tudi v to. Kar hitro se učim. Vsak dan, ko imam pet ali deset minut časa, na hitro preberem besedilo. Ko desetič preberem, že znam. Podobno je z napovedmi. Trikrat jih preberem, povem, nato pozabim,« se muza Melani, ki je glede igre čisti samouk.