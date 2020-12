Novi izzivi Petra Polesa: gledali ga bomo v resničnostnem šovu

Peter Poles je izkušen voditeljski maček, ki smo ga lahko doslej občudovali in se mu do solz nasmejali v oddajah Videospotnice, Nikoli ob desetih, Zveze pojejo, Slovenija ima talent, X Factor Slovenija, Vid in Pero šov, Dan najlepših sanj ter Zvezde plešejo. V dolgih letih si je nabral kilometrino pred televizijskimi kamerami, zato ne preseneča, da ga ustvarjalci oddaj obožujejo in mu zaupajo tudi tiste projekte, ki se zdijo nekaterim trd oreh.Peter bo tako v prihodnjem letu znova stopil v voditeljske čevlje, le da bo tokrat zganjal romantiko. Vodil bo namreč oddajo Sanjski moški, ki jo bodo predvajali na POP TV. Novega izziva se ...