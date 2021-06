Nove težave Indire Ekić

Pred manj kot tremi leti je bila Indira Ekić okrogla Štajerka, ki je bila ves čas slabe volje, na robu obupa in depresije, nesamozavestna in s slabo samopodobo. Ker ni vedela, kako bi si spremenila življenje, je rešilno bilko videla v šovu o hujšanju. Tam se ji je uspelo znebiti kilogramov, našla pa je tudi ljubezen, osebnega trenerja Matica, ki ji je pomagal do sanjske postave.



Nekaj časa je pridno zahajala v telovadnico, nato pa so se nezdrave navade počasi začele vračati. Tudi pri Indiri se je pokazal zloglasni jojo učinek in je žal postala del statistike tistih, ki jim ni uspelo ohraniti idealne teže. Zdaj je na družabnih omrežjih, kjer je v rekordnem času pridobila veliko sledilcev, spet videti precej bolj zaobljena, kot je bila. Vendar je to ne spravlja več v slabo voljo.



Lepa svetlolaska se je posvetila drugim stvarem – pridno gradi svoj posel, liči in prodaja spletne tečaje ličenja. Zanimanje zanje je veliko, to pa lepo svetlolasko spravlja v dobro voljo.



