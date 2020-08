Nove karierne priložnosti

Ana Tavčar je po ascendentu pridna, natančna in odgovorna devica, njen vladar Merkur pa je v nežnih, sanjavih in občutljivih ribah, kar ji daje skrivnostnost, zanimanje za duhovnost, sočutje in milino. Merkur je hkrati vladar njene hiše kariere, njegov položaj v ribah pa kaže njeno karizmo in televizijsko kariero. Ker je v kvadratu z Uranom, vladarjem hiše sodelavcev in vsakdanjega dela, lahko vseeno pričakuje, da bo v življenju večkrat zamenjala poklicno pot in da bo v službi stresno.Ker je njen vladar v 7. hiši, so ji zelo pomembni partnerstvo, razumevanje in čustvena podpora v zakonu. Dobrotnik Jupiter je na descendentu, ...