Pred nekaj dnevi sem se srečal z Blanko in rekla je, da se bodo ljudje spominjali le nosilcev medalj, ne pa, kakšne so bile razmere oziroma ali je bil turnir odigran pred gledalci na tribunah ali neovak Đoković V pogovoru za črnogorsko tiskovno agencijo MINA o svoji odločitvi glede nastopa v Tokiu in razkril, da mu je pri tem znatno pomagala nekdanja hrvaška olimpijka in dvakratna svetovna prvakinja v skoku v višino Blanka Vlašić.