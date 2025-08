Nova vloga Jennifer Aniston bo odprla stare rane (Suzy)

Jennifer Aniston se bo v novi vlogi soočala z bolečimi spomini na mamo Nancy Dow. Igralka bo producirala in igrala v televizijski priredbi knjižne uspešnice ameriške igralke, pevke, pisateljice, režiserke in filmske ustvarjalke Jennette McCurdy z naslovom Vesela sem, da je mami umrla, ki opisuje toksičen odnos nekdanje otroške zvezde z njeno materjo.

Anistonova bo igrala mamo, njeni prijatelji pa so prepričani, da vloga zanjo ne bo lahka, saj jo bo močno spominjala na lastne izkušnje z Nancy, s katero sta bili odtujeni in se spravili le malo pred njeno smrtjo leta 2016, ko je, stara 79 let, umrla zaradi kapi.

»To je zgodba, ob kateri bo Jen jokala in se smejala. Enostavno mora biti del tega, zato je združila moči z Jennette,« je povedal vir blizu igralke. Nancy je bila zelo kritična do Jennifer, zlasti zaradi njenega videza. Igralka je v intervjujih večkrat povedala, da se je zaradi materinega odnosa počutila, kot da nikoli ni bila dovolj dobra.