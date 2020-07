Nova sreča po krizi

Karantena je zvezdnikom omogočila, da so bili nekaj tednov varno skriti pred radovedneži in paparaci, kljub temu pa nihče ni pričakoval velikega presenečenja, ki sta ga oboževalcem pripravila Jessica Biel in Justin Timberlake. Eden najlepših slavnih parov je pred dnevi namreč dobil še enega sina, Jessici pa je nosečnost uspelo povsem prikriti.



Novica je bila toliko večje presenečenje, ker je nosečnost sledila aferi, za katero so mnogi menili, da bo uničila po romantičnih gestah znan očarljivi parček. A očitno Justinovo pijančevanje v javnosti in sumljivo objemanje s soigralko Alisho Wainwright novembra lani nista zrušili vezi med zakoncema, ampak celo tako utrdili, da sta se odločila za širitev družine.



Par, ki ima že petletnega sina Silasa, je drugega otroka spočel približno mesec dni po aferi. Družina je karanteno preživljala v Montani skupaj z Jessicino mamo Kimberly.