Nova slika Jana Oblaka navdušila oboževalce (Suzy)

Tridesetletni nogometni vratar Jan Oblak, ki so ga ob koncu zadnjega tekmovalnega obdobja v Atletico Madridu pestile težave z ramo, je pripravljen na vstop v novo sezono španskega prvenstva. Počitek, sanacija poškodbe, oddih in ljubezen so očitno zmagovalna kombinacija za našega vratarja, ki je nedavno javno potrdil, da je v srečnem razmerju s srbsko teniško igralko Olgo Danilović. Njegovi oboževalci namreč menijo, da Jan že dolgo ni bil videti tako zadovoljen, kar zagotovo dokazuje tudi fotografija, ki sta jo z Olgo objavila na instagramu.

Zaljubljeni parček se je med počitkom ob bazenu fotografiral s kosmatincema, ki skrbita, da so njuni pestri dnevi z natrpanimi urniki še zanimivejši. »Vesela družina,« je fotografijo, ki je razveselila na tisoče njunih oboževalcev, kratko komentirala 22-letna lepotica, ki je k sebi stisnila Janovega Thora, on pa je v naročje vzel njenega štirinožnega prijatelja.