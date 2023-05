Nova renesansa ali pot v propad?

Astrološka doba je daljše obdobje, v katerem pride do družbenega razvoja in sprememb. Vsak veliki kozmični ciklus traja približno 2000 let in jih je dvanajst, tako kot zodiakalnih znamenj. Sledijo si v retrogradnem zaporedju – iz dobe rib zdaj torej prehajamo v vodnarja. Astrologi si niso enotni, kdaj natanko naj bi se začela vodnarjeva doba. Nekateri njen začetek označujejo s poletom človeka v vesolje in prvim pristankom na Luni. Vodnar je namreč povezan z novimi izumi in letenjem, povezovanjem narodov, odkritji v medicini, računalništvu, fotografiji … Drugi kot mejnik navajajo covidno obdob...