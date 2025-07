Nova pot zahteva prepoznavanje stare bolečine (Suzy)

A nas še kliče – kot neizgovorjena beseda, ki visi v zraku. To ni čas za preboje, je čas za ponovni stik z vprašanji, ki smo jih preslišali. Z odnosi, ki jih nismo zares razumeli. Z odločitvami, ki jih je vodil strah, ne resnica. Preizkušnja zrelosti srca Saturn – veliki mojster časa, strukture in karmičnega dolgoročnega učenja – se bo obrnil v retrogradno fazo na 1. stopinji ovna, tik na začetku novega astrološkega kroga. Vabi nas, naj preverimo, kako stojimo v svojem ognju in ali sploh zmoremo stati. Ker bo to Saturnova prva retrogradna pot v ovnu po več desetletjih, nas vrača k začetkom:...