Nova pot Luke Žvižeja: zdaj je šport le razvada (Suzy)

Nekdanji rokometni reprezentant Luka Žvižej se je od profesionalne poti poslovil pred šestimi leti in kmalu za tem stopil v trenerske čevlje. Rokometnega sveta ni bilo lahko povsem zapustiti, a je kot trener po nekaj letih dojel, da to poslanstvo zahteva precej njegovega časa, poleg tega je kot vodja ekipe na svojih ramenih ves čas nosil odgovornost.

Štiriinštiridesetletnik se je nedavno udeležil dogodka, na katerem so predstavili športno znamko Chaos, ki jo je v marca letos v svet poslala Katja Krt. Med druženjem nam je zaupal, da je kot velik športni navdušenec še vedno precej aktiven in je med drugim po koncu rokometne kariere začel trenirati hokej.

Nobenega dvoma ni, da je v rokometnem svetu blestel in dosegel mnoge uspehe, a lani se je podal na drugačno pot, ki mu je očitno pisana na kožo. Nekdanji vrhunski športnik je zaposlen kot strokovnjak na področju trženja na Radiu 1. »To delo me neizmerno veseli. Ljudje so mi večkrat dejali, da bi bil odličen prodajalec, in ugotovil sem, da mi gre to zelo dobro od rok,« je zadovoljen.