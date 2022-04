Nova muza Jana Plestenjaka

Gregor, sin legendarnega Slavka Avsenika, ima kar pet otrok. Najstarejši Sašo zelo uspešno nadaljuje tradicijo svojega dedka, z glasbo pa se ukvarja tudi njegova šest let mlajša sestra Monika, ki poje v zasedbi Perpetuum Jazzile in obvlada tudi narodno-zabavne viže.

Nedavno pa se ji je ponudila sanjska priložnost – k sodelovanju jo je povabil Jan Plestenjak. »Dolgo nisem mogla verjeti, da je vse skupaj res. Postala sem del ekipe Jana Plestenjaka, njegove skupine. Jan je eden največjih glasbenikov pri nas. Jaz mu rečem kar kralj popa. Nedavno smo imeli prvo skupno vajo z bendom in meni se je ves čas samo smejalo, ne glede na to, ali je bila res lepa balada ali pesem za žur, jaz sem uživala, kot da sem na koncertu, in še bolj,« je vzhičena povedala Monika, ki bo z Janom stala na odru sredi maja v Stožicah.

Del njegove spremljevalne skupine pa je že dolgo tudi njen srčni izvoljenec Anže Petrovič - Dagi, izvrstni kitarist.