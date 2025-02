Nova miss Amadea Zupan ima ascendent v samozavestnem, odločnem, ponosnem, vročekrvnem levu. Mars v prvi hiši ji daje voljo, vztrajnost, motivacijo, športno in borbeno žilico, energijo, da se loti novih projektov. Toda Saturn v kvadratu z ascendentom in položaj Sonca, njenega vladarja, v previdni, pridni in skromni devici, ji jemljeta nekaj zanosa, sijaja in levovske veličine. Nagnjena je k preveliki kritičnosti do sebe in drugih, perfekcionizmu, disciplini, analizi, rada ima red in urnik, lahko je preobremenjena in si zadaja preveč. Globok občutek za opravljanje obveznosti, predanost, zavezan...