Katy Perry: Nova kraljica bizarnosti (FOTO)

Če ste mislili, da je bil nastop, ki ga je Katy Perry pred leti izvedla na odru ameriškega Super Bowla, njena največja čudaškost, se pripravite na novo presenečenje.

Mama enoletne Daisy Dove je namreč šokirala v Las Vegasu, kjer bo z nastopi, ki bodo potekali vse do marca, zaslužila skoraj 150 milijonov evrov. Med koncertom tako v uri in pol vidite pojočo straniščno školjko (Katy skoči iz nje na kup straniščnega papirja), plešočo straniščno ščetko in odmaševalnik, gobe, ki spominjajo na penise, velikanskega polža in plastične račke.

Pretekli vikend je bila med nakupovanjem hrane v lokalni trgovini povsem neprepoznavna, o velikanskih gobah ne duha ne sluha.

Po navdihu Madonne pa ni nosila stožčastega nedrčka, pač pa takšnega s pločevinkami piva – in si sredi koncerta iz ene od njih natočila in se malce odžejala. Pa recite, da ne obstaja tržna niša za vsakogar!