Nova energija Tine Maze: od ledene do sončne kraljice (Suzy)

V aktualnem intervjuju revije Ona plus je novinarko Matejo Rosa pustila zelo blizu, saj se ne boji več, da bi se razgalila. Agresijo z belih strmin je pregnetla v materinsko milino, mrki pogled je omehčal iskreni nasmeh. Veliko je delala in naredila na sebi. Spustila se je v globino duše in jo pobožala. Tam, kjer je najbolj bolelo. Pravi, da je slekla oklep, ki jo je omejeval, in si nadela svilnato srajco ljubezni. Do sebe, partnerja, okolice in brezpogojno do hčerke Anouk. Prav ona je njena največja in najboljša učiteljica. Tina Maze si je dom ustvarila v Italiji. Ta država jo je povsem spre...