EDINSTVENA VOKALISTKA

Nov začetek Tine Marinšek: Živim samo še za to! (Suzy)

Novembra lani je v Siti Teatru predstavila album Potovalka, to je bil njen prvi koncert po devetih letih. Nekdanja pevka Tabujev se 12. septembra spet vrača na odre – z novo glasbo, manjšo zasedbo, novim imenom in električno kitaro v roki.
Fotografija: »Ves čas ustvarjam in se ukvarjam z glasbo,« pravi pevka.
Odpri galerijo
»Ves čas ustvarjam in se ukvarjam z glasbo,« pravi pevka.

A. K., foto Jani Pavlin
08.09.2025 ob 13:00
A. K., foto Jani Pavlin
08.09.2025 ob 13:00

Poslušajte

Čas branja: 3:05 min.
Tina Marinšek se je po skoraj desetletju glasbenega premora konec leta 2024 vrnila na glasbeno sceno. Z albumom Potovalka je napovedala samostojno glasbeno kariero, zdaj se svojevrstna umetnica poslušalcem predstavlja kot Riba plava. Zaljubljena v električno kitaro Njen topli in edinstveni vokal nas bo pobožal 12. septembra v Orto baru v Ljubljani, kjer bo nastopila s prijateljema in glasbenikoma. Trio, ki ga poleg nje sestavljata Dejan Slak in Marko Grubar, je za Tino povem novo poglavje. »Doslej sem bila vedno osredotočena na vokal, a sem se v zadnjih letih spoprijateljila s kitaro. Zdaj s...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

slovenska glasba Tina Marinšek album nova pesem pevka koncert glasba glasbenik

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.