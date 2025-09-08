Nov začetek Tine Marinšek: Živim samo še za to! (Suzy)

Tina Marinšek se je po skoraj desetletju glasbenega premora konec leta 2024 vrnila na glasbeno sceno. Z albumom Potovalka je napovedala samostojno glasbeno kariero, zdaj se svojevrstna umetnica poslušalcem predstavlja kot Riba plava. Zaljubljena v električno kitaro Njen topli in edinstveni vokal nas bo pobožal 12. septembra v Orto baru v Ljubljani, kjer bo nastopila s prijateljema in glasbenikoma. Trio, ki ga poleg nje sestavljata Dejan Slak in Marko Grubar, je za Tino povem novo poglavje. »Doslej sem bila vedno osredotočena na vokal, a sem se v zadnjih letih spoprijateljila s kitaro. Zdaj s...