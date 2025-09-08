EDINSTVENA VOKALISTKA
Nov začetek Tine Marinšek: Živim samo še za to! (Suzy)
Novembra lani je v Siti Teatru predstavila album Potovalka, to je bil njen prvi koncert po devetih letih. Nekdanja pevka Tabujev se 12. septembra spet vrača na odre – z novo glasbo, manjšo zasedbo, novim imenom in električno kitaro v roki.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
2.Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija
5.Objavljeni posnetki: V BiH aretirali Slovenko, ki je s porschejem razbila več avtomobilov (VIDEO)