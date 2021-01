Nov udarec za par

Zveza princa Harryja in Meghan Markle je vse od začetka burila duhove javnosti, marsikateri oboževalec kraljeve družine pa se je spraševal, ali se je priljubljen britanski princ dobro odločil, ko si je za življenjsko sopotnico izbral ameriško igralko. Ko sta se zakonca zaradi Meghan preselila čez lužo, se je to mnenje še okrepilo, zdaj pa številni menijo, da je napako spoznal tudi princ. Ta naj bi bil zelo nesrečen, saj že drugo leto zapovrstjo ni preživel praznikov z družino, njegov odnos z družinskimi člani, še posebno z bratom Williamom, pa naj bi bil zaradi Harryjeve odločitve, da ne bo več del kraljeve družine, še vedno precej hladen. Prav kmalu pa bo zakonca doletel še nov udarec: v začetku februarja bo izšel prvi del knjige Meghanine sestre Samanthe The Diary of Princess Pushy's Sister. Njen oče Thomas pa je že napovedal, da pripravlja o hčerki dokumentarec, ki pa glede na njun odnos igralki zagotovo ne bo laskal. Oba sorodnika sta 39-letnico v preteklosti že označila za koristolovko, ki ji gre le za naslove in denar. Resnico poznata samo Meghan in Harry in le upamo lahko, da je njuna ljubezen dovolj močna in iskrena, da bo premagala vse težave.

