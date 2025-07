Nov mejnik Tadeja Pogačarja: veličastnih sto (Suzy)

Pošteno smo se razvadili presežkov, ki jih niza zlati deček kolesarstva. Tadej Pogačar je že na začetku prestižne dirke Tour de France poskrbel za nov mejnik, o katerem poroča ves svet. Na svoj bogati seznam je zapisal zmago številka sto in konkurentom jasno sporočil, da se bo do zadnjih atomov moči boril za četrto skupno lovoriko tega elitnega tekmovanja. Laična in strokovna javnost se mu klanjata in čudita, kje so meje našega šampiona.

On vsem odgovarja, da v vsakem podvigu uživa in bo blestel, dokler mu bo poganjanje pedalov predstavljalo igro. Kolesarski kolegi razkrivajo zanimive zgodbe o tem čudežnem Slovencu, ki je po njihovih izkušnjah kot z drugega planeta. Menda se med najbolj napornimi etapami pripelje do njih in se začne pogovarjati. Sprašujejo se, od kod mu takšna moč in volja, on pa se le nasmehne in švigne mimo njih.