Nov izziv za Sašo Lešnjek: zdaj navdušuje v prav posebni vlogi (Suzy)

Saša Lešnjek se kljub mladosti (avgusta bo praznovala 26. rojstni dan) lahko pohvali z zavidljivo kariero. Nastopila je na številnih koncertih doma in v tujini ter rada dela izlete v različne glasbene žanre. Zelo je uživala v muzikalu Briljantina, ki jo je izstrelila med zvezde, ravno tako se je izkazala v Vesni. Njen glas je odmeval po vsej Sloveniji v reklami ene od trgovskih verig, že nekajkrat pa je svoj glas posodila risanim junakom. Nedavno je postala nežna, pogumna in neustrašna Sneguljčica, princesa, ki odkriva lastno moč v svetu, polnem izzivov.

Saša je zelo uživala v vizualno spektakularni priredbi priljubljene pravljice, ki je nedavno prišla v naše kinematografe. Pri svojem delu je vesela podpore in ljubezni glasbenika Luke Poljanca, s katerim sta skupaj že dobro leto in pol. Pogosto nastopata skupaj, Saša kot pevka, Luka na bobnih. »On je najbolj mirna oseba, kar jih poznam. Tudi mene zna dobro pomiriti ter na odru meni in preostalim nastopajočim vliva zelo pozitivno energijo,« pravi.