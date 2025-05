Nov izziv Boštjana Romiha: pripravljen je na Pasje življenje (Suzy)

Boštjana Romiha poznamo kot odličnega radijskega in televizijskega voditelja, povezovalca prireditev in trenerja javnega nastopanja, ki se na odru počuti kot riba v vodi. In ker je človek, ki se rad loti novih izzivov, je z veseljem sprejel najnovejšega – osvajanje gledaliških odrov.

»Drži, za letošnjo jesen pripravljamo monokomedijo z naslovom Pasje življenje. Na zabaven način bo obravnavala življenje s psom. Kot velik ljubitelj psov sem idejo Ranka Babića hitro zagrabil in se veselim novega, svežega izziva. Taki in drugačni odri mi niso tuji, super se mi bo spopasti še s formatom monokomedije. Vsebina predstave je v izdelavi, in kot kaže, bo moje poletje delovno in zabavno.« Za plakat je poziral z domačo psičko Qi (Či), katere ime je kitajska beseda za življenjsko energijo.