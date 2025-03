Nov izziv Ane Klašnja: Razmišlja, kdaj bo dovolj (Suzy)

Ana Klašnja je ena najboljših slovenskih balerin. Predana je trdemu delu, iskanju popolnega giba in vrhunskega izraza. »Ples je od nekdaj moja velika ljubezen. Posvetila sem mu desetletja treningov in dela, za kar plačujem tudi davek. Prihajam v obdobje, ko je zaradi dolgoletnih napornih treningov moje telo v takšni kondiciji, da ne želim več sprejeti vsake vloge. In takrat, ko ne plešem, sem z veseljem del kreativne ustvarjalne ekipe. Asistiram koreografu in pomagam pri nastanku predstave,« pove. Že pri baletu Trnuljčica se je sama ponudila, da bo pomagala.

»Dejala sem, da če ne bom plesalka, bom delala s plesalci. Pripravljala sem dekleta za glavno vlogo Aurore v tem baletu. Imam veliko znanja in lahko veliko dam,« pove in prizna, da se je vedno bala biti 'na drugi strani' in biti plesalcem na neki način nadrejena. Strah je bil odveč, saj so z veseljem prisluhnili njenim bogatim izkušnjam in nasvetom. »Še vedno nisem povsem pripravljena zapustiti odra. Bom videla, koliko bom še zmogla,« pove za konec.