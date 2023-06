Nov dojenček za nov poslovni navdih Mance Izmajlove

Družinica že nekaj časa živi v avstrijskem Celovcu, kamor so se preselili zaradi poslovnih projektov staršev in deklet, ki obiskujeta tamkajšnje šole. Hitro so se privadili na novo življenje, in ko se je družina povečal še za malo Lili-Sophie, ki jo kličejo Lili, to ni povzročilo prevelikih sprememb. Povezana družina »Pri kuhanju se izmenjavata Benjamin in Izabela, s katero sva zadnje mesece kuhali skupaj in se je veliko naučila. Tako lahko sedaj samo sedim zraven, dajem navodila, kaj nasekljam, to je vse. Tudi pri pospravljanju sta kar usklajena,« pravi Manca in dodaja, da starejši hčerk...