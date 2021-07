Nostalgično obujanje spominov na zmago

Med tistimi, ki so pretekli konec tedna preživeli v Portorožu na jubilejnih Melodijah morja in sonca, so bili tudi člani zasedbe Atomik Harmonik, ki so se spominjali svoje zmage pred natanko sedemnajstimi leti, ko so s pesmijo Brizgalna brizga, globokimi dekolteji in kratkimi rdečimi krilci Špele Grošelj in takrat še Špele Kleinlercher burili moško domišljijo.



Članom zasedbe se je potem zgodilo življenje. Špela se je podala na samostojno glasbeno in voditeljsko pot in postala vplivnica, Jani Pavec in njegova žena Nina imata podjetje za organizacijo porok in snemanje videospotov, Špela Kleinlercher pa se je zaljubila v hokejista Žigo Pavlina, se z njim poročila in se zaradi njegove kariere preselila na Švedsko, v Kazahstan, na Češko in Slovaško.



Zakonca Pavlin sta se pošteno trudila, preden sta k sebi končno stisnila ljubkega sina Matiasa, zato zdaj toliko bolj uživata v starševstvu. Z Atomiki, na katere ima lepe spomine, pa se še danes redno slišijo, in kadar le nanese priložnost, tudi srečujejo.

