Nostalgični Vid Valić (Suzy)

Vid Valič se v dneh, ko se je začelo novo šolsko obdobje, z veseljem spominja časov, ko je bil tudi sam šolar. S spletnimi prijatelji je delil zabavno fotografijo sebe in mlajšega brata Domna. »Videti je zelo žalosten. Razloga sta lahko dva: ali zato, ker ni mogel v šolo z mano, ali zato, ker ima sredi čela buško, ker je poskušal zadeti gol z glavo, a je z glavo zadel ob gol,« je komik nasmejal sledilce. Mlajši brat ni ostal dolžan široko nasmejanemu šolarčku s fotografije in je razkril svoje ozadje: »Žalosten sem bil, ker sem že takrat slutil, da ne bom nikoli pionir, zato sem si tudi naredil 'zvezdo' sredi čela, da bi vsaj za sekundo čutil, kako je, če ustrezaš standardom družbe. Potem, ko sem videl, kakšen občutek je to, sem postal še bolj žalosten.« Vid je dodal, da je bil Domen v mlajših letih večji upornik kot on.