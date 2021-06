Nostalgična vremenarka: Minilo je že desetletje

Simpatična Jana Morelj ni le tisti izjemno zabavni glas z Radia 1, ki nas vsako jutro pozdravlja v družbi Denisa Avdića, Mihe Deželaka in Anje Ramšak, temveč je tudi televizijski obraz, ki nam ob večerih prinaša novice o tem, ali se bomo v prihodnjih dneh veselili sončnih trenutkov ali se jezili na kislo in muhasto vreme.



Te dni še sama ne more verjeti, da je minilo kar 10 let od trenutka, ko je prvič stopila pred televizijske kamere in pozdravila gledalke ter gledalce komercialne televizije POP TV. »Večno bom hvaležna za priložnost, nova znanja in nove prijatelje,« je ganjena voditeljica, ki se je pred desetletjem novega izziva veselila kot otrok. »



To je želja, ki je postala resničnost! Pred mano je velik izziv, ki se ga zelo veselim, poleg tega pa sem počaščena, da vstopam v kakovostno in izkušeno ekipo novinarjev in voditeljev najbolj gledane informativne oddaje v državi. Upam, da je pred mano veliko sončnih dni,« je takrat dejala Jana, ki so se ji v zadnjem desetletju izpolnila vsa pričakovanja.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: